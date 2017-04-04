Источник рассказал о схожести взорвавшейся и обезвреженной бомб в Петербурге

Взрывное устройство, приведенное в действие в петербургском метрополитене, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь Восстания». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мощность бомбы составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Она похоже по устройству на ту, что была обезврежена на «Площади Восстания», добавил собеседник агентства. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами — металлическими шариками и гайками.

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Источник не уточнил, находилась ли бомба в огнетушителе, как это было на «Площади Восстания». «Это будет установлено в ходе экспертизы, так как от него остались только обломки. Но тип начинки такой же», — сказал он.

По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. «Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», — рассказал источник.

Личность предполагаемого террориста предварительно установлена. «Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», — сообщили в правоохранительных органах. Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона.

Сейчас устанавливаются возможные сообщники исполнителя теракта, а также его организаторы. Следствие проверяет причастность к теракту двух уроженцев Средней Азии — мужчину и девушку.