Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в метро Петербурга

Четверо из 11 пострадавших при взрыве в петербургском метро находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, они доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Как передает ТАСС во вторник, 4 апреля, об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, прибывшая в Петербург для координации оказания помощи раненым.

По ее словам, тяжело пострадавших прооперировали. «Речь идет о миновзрывной травме, причем соответственно этот взорвавшийся элемент наполнен микроэлементами, поэтому при операции из тел пораженных вынимаются мелкие металлические частицы», — объяснила она.

Министр сообщила, что почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом, лица и головы.

Скворцова добавила, что из находящихся в НИИ имени Джанелидзе 18 пациентов две женщины пока не опознаны.

Она подтвердила информацию Национального антитеррористического комитета об 11 погибших и 45 находящихся в больницах пострадавших, добавив, что «информация уточняется».

Глава Минздрава заверила, что крови и ее препаратов достаточно, однако призвала всех неравнодушных принять участие в донорских акциях.

Также Вероника Скворцова сообщила, что утром 4 апреля ведомство проведет консилиум в режиме видеоконференции с ведущими центрами Москвы и главными внештатными специалистами по поводу лечения пострадавших.

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3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне электропоезда произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Семьи жертв и раненые получат компенсации из резервного фонда города.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками.