Силовые структуры
 

СМИ узнали об опознании трех погибших при взрыве в Петербурге

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Трое из 11 погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурге опознаны. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на следствие.

По ее данным, среди этих троих может быть предполагаемый террорист-смертник. Как пишет портал, в эпицентре взрыва оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев, также опознаны 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Ранее ТАСС сообщал, что в связи с причастностью к случившемуся разыскиваются двое уроженцев Средней Азии в возрасте около 20 лет. Они попали в поле зрения следователей после того, как те посмотрели записи видеокамер.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что, по одной из версий, исполнитель — одиночка, предположительно 23-летний выходец из Средней Азии, связанный с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. В подземку он в рюкзаке пронес две бомбы: одну, мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, замаскированную под огнетушитель, оставил на станции «Площадь Восстания» (позднее она была найдена и обезврежена), вторую, мощностью порядка 300 граммов тротила, привел в действие в вагоне поезда.

3 апреля около 14:30 в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

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