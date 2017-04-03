Источник сообщил о совершившем взрыв в Петербурге террористе-смертнике

Взрыв в метро Санкт-Петербурга мог совершить террорист-смертник. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По его словам, личность злоумышленника установлена. «Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», — сообщил собеседник информагентства.

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По его данным, вероятный исполнитель был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предполагается, что он пронес бомбу в подземку в рюкзаке. «Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», — подчеркнул источник.

По его словам, подозреваемый действовал один. Сначала он оставил на станции «Площадь Восстания» замаскированную под огнетушитель самодельную бомбу, а затем сел в вагон электропоезда и между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

Собеседник добавил, что ранее причастным к взрыву считался мужчина в темной одежде, снятый видеокамерами. Однако тот добровольно пришел в полицию и заявил о своей невиновности. Тем не менее, с ним ведут работу следователи.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что на причастность к взрыву проверяются двое уроженцев Средней Азии — мужчина и девушка, привлекшие внимание после просмотра следователями записей с камер видеонаблюдения. Личности подозреваемых устанавливаются, по предварительным данным, им около 20 лет,

3 апреля около 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося.

Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах, сообщало, что мощность бомбы составляет около килограмма в тротиловом эквиваленте. «Она явно кустарного производства, из тех, что часто используют как террористы, так и просто неадекватные граждане», — добавил собеседник агентства.