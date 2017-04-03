Названы суммы компенсаций семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга выделят из резервного фонда по 1 миллиону рублей семьям погибших при взрыве в метро. Об этом РИА Новости сообщил Андрей Кибитов, пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко.

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«По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга из резервного фонда семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, по 500 тысяч будет выплачено тяжело пострадавшим и по 250 тысяч — легко пострадавшим», — сказал собеседник агентства.

В понедельник, 3 апреля, произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»). Президент России Владимир Путин заявил, что проверяются все версии, в том числе теракт.