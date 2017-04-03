Частично возобновлена работа петербургского метро

Полностью открыто движение по третьей, четвертой и пятой линиям петербургского метрополитена. Об этом РИА Новости сообщили в подземке.

На второй линии метрополитена поезда ходят от станции «Купчино» до станции «Московская» и от станции «Петроградская» до станции «Парнас». По первой линии движение открыто от «Площади Восстания» до «Девяткино» и от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

Материалы по теме Первые кадры Фотографии с места взрыва в метро Санкт-Петербурга Кровавый понедельник Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно

В метрополитене добавили, что усилен контроль на входе на станции.

Днем в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями метро второй линии «Сенная площадь» и «Технологический институт». Изначально сообщалось о двух взрывах, однако эта информация не подтвердилась. Позднее на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба. Работа всего метро была приостановлена.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»). Президент России Владимир Путин заявлял, что проверяются все версии, в том числе теракт.