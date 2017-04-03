Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга. Соответствующую запись он опубликовал в понедельник, 3 апреля, в своем микроблоге в Twitter.

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«Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — написал Климкин.

Ранее в тот же день соболезнование выразило руководство Киевского метрополитена в связи со взрывом в Санкт-Петербурге. «Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург — далеко не полный перечень городов, где произошли теракты в метрополитене. Мы сочувствуем каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась такая трагедия», — говорилось в сообщении.

По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», однако проверяются и другие версии.

В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. Погибли, по разным данным, 11 или 12 человек, десятки пострадали. Еще одно взрывное устройство было найдено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».