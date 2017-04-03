По делу о теракте в Петербурге два человека объявлены в розыск

Два человека объявлены в розыск по подозрению в подготовке теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из них — это тот, кто заложил взрывное устройство в вагоне поезда, а второй — человек, оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания».

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В понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате произошедшего в общей сложности погибли от 11 до 12 человек, десятки пострадали.

Еще одно взрывное устройство было найдено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». Фотографии бомбы, начиненной поражающими элементами и замаскированной под огнетушитель, опубликованы в сети.

По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), однако проверяются и другие версии.