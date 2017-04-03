Умерли двое пострадавших при взрыве в метро Петербурга

Двое раненных во время взрыва в петербургском метро скончались в Мариинской больнице. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В Мариинскую больницу были доставлены девять пострадавших. Двое из них на тот момент уже находились в состоянии клинической смерти, они скончались. Двое человек в данный момент находятся на операциях. Остальные — в отделениях», — рассказали в больнице.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил информацию источников о гибели 10 человек. «Порядка 20 ранены», — говорил он. В то же время Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о девяти погибших. Вошли ли скончавшиеся в Мариинской больнице в это число, неизвестно.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» (изначально были данные о двух взрывах, однако она не подтвердилась). Кроме того, на «Площади Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии случившегося, в том числе теракт.