Захарова раскритиковала Washington Times за фото к новости о взрыве в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook раскритиковала американское издание The Washington Times за фотографию к новости, посвященной взрыву в метро Санкт-Петербурга. Материал сопровождался снимком с несогласованного митинга против коррупции, состоявшегося в городе 26 марта.

Washington Times сопровождает информацию о взрыве в питерском метрополитене фотографией с митинга 26 марта. Связываемся... Опубликовано Марией Захаровой 3 апреля 2017 г.

«Washington Times сопровождает информацию о взрыве в питерском метрополитене фотографией с митинга 26 марта (...) Есть надежда, что это не намеренная компиляция фактов с целью дезинформации», — заявила она.

Позднее пост был отредактирован.

На момент написания заметки редакция The Washington Times поменяла фотографию с митинга на снимок с места событий.

Ранее 3 апреля в подземке Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, погибли 10 человек, порядка 20 ранены. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) говорят о девяти жертвах.