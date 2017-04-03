НАК потребовал от СМИ прекратить распространять домыслы о взрыве в Петербурге

Национальный антитеррористический комитет (НАК) потребовал от российских СМИ прекратить распространение домыслов о взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает ТАСС, в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

По словам чиновника, тиражирование непроверенной информации нервирует граждан. «Я слышал сообщения, что это не один взрыв, их было несколько, но таких данных у нас нет», — заявил он.

«В ближайшее время мы распространим сообщение о событии. Я просил бы ориентироваться на реальную информацию», — указал Пржездомский.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 20 ранены. Среди пострадавших есть дети.