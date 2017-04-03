В Минздраве уточнили данные по погибшим и раненым при взрыве в метро Петербурга

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга составляет 10 человек. Об этом министр сказала в прямом эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По ее словам, семь человек скончались на месте. «Один человек погиб при транспортировке, двое погибли в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами», — отметила Скворцова.

По информации Минздрава, общее количество пострадавших — 47 человек, 39 человек были госпитализированы.

«У шести состояние тяжелое, у остальных — средней тяжести», — добавила чиновница, которую цитирует РИА Новости. Она также подчеркнула, что среди госпитализированных есть девочка с черепно-мозговой травмой и ожогами.

«Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — констатировала Скворцова.

Главврач Мариинской больницы Олег Емельянов сообщил «Интерфаксу», что к ним доставили 12 человек. «Двое скончались сразу при поступлении. Трое находятся в тяжелом состоянии в операционных. Трое имеют состояние средней тяжести, остальные с нетяжелыми травмами», — сказал он.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» (изначально были данные о двух взрывах, однако они не подтвердились). Кроме того, на «Площади Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии, в том числе теракт.