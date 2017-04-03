Первый канал снял с эфира выпуск «Давай поженимся» из-за взрыва в Петербурге

Телеканалы «Россия 1» и Первый изменят сетку вещания из-за взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россия 1» заменит ток-шоу «Прямой эфир» расширенным выпуском информационно-аналитической программы «60 минут». Позже вечером вместо «Специального корреспондента» канал покажет экстренный выпуск «Вечера с Владимиром Соловьевым».

Первый канал снимет с эфира выпуски двух развлекательных ток-шоу — «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант».

Взрыв в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, бомба сработала в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии.

В результате погибли 10 человек, около 50 получили ранения.