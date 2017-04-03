Предполагаемый террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

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Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, мощность заряда составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обнаружено на станции «Площадь Восстания». Эта бомба не сработала и была обезврежена.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались. Власти официально не квалифицируют произошедшее как теракт.