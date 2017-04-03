Опубликовано фото предполагаемого петербургского террориста

Опубликовано фото предполагаемого террориста, который устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадр, сделанный камерой видеонаблюдения, обнародовал в понедельник, 3 апреля, канал РЕН ТВ.

Это мужчина, который, по словам очевидцев, оставил в вагоне поезда рюкзак и вышел. Видно, что этот человек одет во все черное и носит бороду.

Ранее стало известно, что террорист попал на камеру видеонаблюдения.

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Взрыв произошел днем 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Национальный антитеррористический комитет сообщил о девяти погибших, городская администрация — о 10. Не менее 20 человек были ранены, двое из них позднее скончались. Власти пока не квалифицируют произошедшее как теракт.

Еще одно несработавшее взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обнаружено на станции «Площадь Восстания».