СКР высоко оценил действия машиниста взорванного в Петербурге поезда

В Следственном комитете назвали правильными действия машиниста взорванного поезда, благодаря чему удалось избежать большего числа жертв. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

После того, как на перегоне между станциями прогремел взрыв, машинист решил не останавливать поезд, а доехать до станции. Благодаря его грамотным действиям, считают в СКР, незамедлительно начались эвакуация и оказание помощи пострадавшим.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. Изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.

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По данным источника «Интерфакс», бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда. Источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что неизвестные привели ее в действие по телефону в тот момент, когда поезд двигался между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По его словам, Следственный комитет ведет расследование уголовного дела по статьям 205 («Теракт») и 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Взрыв в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля. Предварительно сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.

Кроме того, на станции метро «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство в сумке.