СМИ сообщили о возбуждении после взрыва в Петербурге дела по статье о теракте

СКР квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников издания, главное следственное управление СКР квалифицировало взрыв в метро Санкт-Петербурга по статьям 205 («Террористический акт») и 223.1 («Незаконный оборот взрывчатки»). В самом СКР статью, по которой возбуждено дело, пока не уточняют.

По предварительным данным, сообщенным источниками, взрывное устройство имело мощность 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте, а в действие могло быть приведено по телефону.

Взрыв в петербургском метро произошел днем в понедельник, 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, бомба сработала в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Московско-Петроградской линии. Ранее со ссылкой на источники сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.

Впоследствии на станции метро «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство в сумке.