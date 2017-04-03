«Националистов ближнего зарубежья» заподозрили в причастности к взрыву в метро

Источник «Коммерсанта» полагает, что взрыв в петербургском метро устроили экстремисты, сообщает издание.

При этом, по мнению собеседника газеты, к нападению необязательно должны быть причастны террористы «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в РФ), за атакой могли стоять «националисты из ближнего зарубежья». О ком именно идет речь, источник не уточнил.

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Между тем «Интерфакс» сообщает, что предполагаемый организатор взрыва попал на камеры видеонаблюдения в метрополитене. РЕН ТВ также публикует фото предполагаемого террориста. По информации агентства, сработавшее впоследствии взрывное устройство находилось в портфеле. Мощность заряда, как отмечает ТАСС, составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел днем в понедельник, 3 апреля. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, погибли 10 человек, порядка 20 ранены. В пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили о девяти жертвах. Позднее стало известно о смерти еще двоих пострадавших.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако статья не называется. По данным СМИ, ведомство квалифицировало взрыв как террористический акт.