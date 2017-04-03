В сети появилось фото обезвреженной бомбы со станции «Площадь Восстания»

В сети появилось фото самодельного взрывного устройства, обезвреженного на станции «Площадь Восстания» петербургского метрополитена.

Бомба, начиненная поражающими элементами, была замаскирована под огнетушитель и оставлена в сумке на станции.

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Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что мощность обезвреженного взрывного устройства оценивается в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Ранее, в 14:40 мск, на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена в вагоне поезда произошел взрыв еще одной самодельной бомбы.

По последним данным, пострадали 47 человек, из которых семь погибли на месте, один скончался по дороге в больницу и двое — уже в больнице. Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.