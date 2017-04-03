Киевское метро выразило соболезнования в связи со взрывом в Петербурге

Руководство Киевского метрополитена выразило соболезнования пострадавшим и семьям погибших от взрыва в Санкт-Петербурге. Соответствующее обращение было опубликовано на странице транспортного предприятия украинской столицы в Facebook.

«Лондон, Брюссель, Москва, Стамбул, Санкт-Петербург — далеко не полный перечень городов, где произошли теракты в метрополитене. Мы сочувствуем каждой семье и каждому пассажиру, которого коснулась такая трагедия», — говорится в сообщении.

Также руководство киевского метро отметило, что «за последние годы киевский метрополитен получил более 150 анонимных звонков о минировании».

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Как информировали в Следственном комитете России, взрыв в петербургской подземке произошел около 14:40 мск в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел днем в понедельник, 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако затем была подтверждена информация лишь об одном. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 20 ранены. Среди пострадавших есть дети.