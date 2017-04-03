В Кремле отказались назвать сроки совещания по взрыву в метро Петербурга

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, запланировано ли у главы государства совещание по ситуации со взрывом в петербургском метро. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 3 апреля.

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«Мы вас проинформируем, если это произойдет», — сказал официальный представитель Кремля. Вместе с тем он подтвердил, что на этой неделе у главы государства запланировано совещание с членами Совета безопасности.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в результате взрыва в петербургской подземке погибли 10 человек. Позднее стало известно о смерти еще двух пострадавших: они находились в состоянии клинической смерти и скончались в Мариинской больнице.

3 апреля днем произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Изначально сообщалось о двух взрывах, однако эта информация не подтвердилась. Позднее на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин заявлял, что проверяются все версии, в том числе теракт.