Кадыров призвал жестоко наказать виновных во взрыве в Петербурге

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал взрыв в петербургском метро чудовищным терактом. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Instagram в понедельник, 3 апреля.

Кадыров подчеркнул, что его организаторы должны понести самое суровое наказание. «Преступники, посягающие на жизнь ни в чем неповинных людей, не заслуживают пощады и жалости, отношение к ним должно быть не просто жестким, а жестоким», — написал он.

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Глава Чечни выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и родным погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим в результате взрыва. «Мы готовы встать рядом с вами, если это потребуется», — добавил он.

Ранее в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в результате взрыва в петербургской подземке погибли 10 человек: семь скончались на месте, один — на пути в больницу, двое — в приемном отделении. Число пострадавших составляет 47 человек.

3 апреля произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Изначально сообщалось о двух взрывах, однако эта информация не подтвердилась. Позднее на станции «Площадь Восстания» была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Власти подчеркивали, что проверяются все версии, в том числе теракт.

