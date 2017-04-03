На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети

Пользователи сети массово пожаловались на санкт-петербургских таксистов, резко повысивших цены на свои услуги после взрыва в метро.

По словам юзеров, в среднем стоимость поездки увеличилась в три раза, а некоторые водители требуют с пассажиров по 10 тысяч рублей.

Ранее сервис «Таксовичкоф» объявил о том, что его водители бесплатно довезут пассажиров до любой точки в пределах Кольцевой автомобильной дороги. С похожими инициативами выступили представители Uber и «Яндекс.Такси».

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Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Пострадали не менее 20 человек, двое из них позднее скончались.