НАК уточнил число погибших при взрыве в метро Петербурга

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили число погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По его данным, жертвами стали 11 человек, 45 раненых находятся в больницах. «Специалистами министерства здравоохранения приняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей», — рассказали в НАК.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 47 пострадавших.

Губернатор города Георгий Полтавченко распорядился выделить из резервного фонда по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 500 тысяч — тяжело пострадавшим, и по 250 тысяч — легко раненым.

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После взрыва подземка была закрыта, сообщалось, что она возобновит работу утром 4 апреля. Однако позднее в понедельник на нескольких линиях движение было полностью открыто.

3 апреля около 14:30 мск в метро Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Затем на станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», рассматриваются и другие версии случившегося.