Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу», — сказал Песков.

Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность.

По его словам, президенты отметили, что «терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща». Путин и Трамп «условились продолжать контакты», добавил он.

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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге сказал, что США осуждают взрыв в петербургском метро и выражают соболезнования семьям погибших. «США осуждают этот ужасный акт насилия. Наши мысли и молитвы вместе с российскими гражданами, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями погибших», — отметил он.

Спайсер уточнил, что с российской стороной уже связывались представители администрации, после того как стало известно о взрыве.

Ранее Трамп, беседуя с журналистами, назвал взрыв в петербургском метро «ужасной вещью».

В понедельник, 3 апреля, произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями петербургского метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.

По последним данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»).