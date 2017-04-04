Путин обсудил с Меркель и Олландом теракт в петербургском метро

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора обсудили общую для всех государств террористическую угрозу и договорились активизировать обмен информацией по линии спецслужб. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Меркель и Олланд выразили глубокие соболезнования в связи «с варварским терактом» в метро Санкт-Петербурга, произошедшим 3 апреля. Лидеры Германии и Франции просили передать слова искреннего сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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При обсуждении текущей ситуации на юго-востоке Украины собеседники акцентировали важность соблюдения объявленного с 1 апреля минской Контактной группой пасхального перемирия. Отмечается, что прежде всего имеется в виду отвод тяжелого вооружения и разведение сил в Станице Луганская.

Согласно сообщению, отдельно затрагивалась сложная гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины. Путин вновь акцентировал необходимость скорейшего снятия Киевом блокады Донбасса.

30 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Днем ранее представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о согласованном ее участниками режиме прекращения огня на юго-востоке Украины с этой даты в связи с пасхальными праздниками.