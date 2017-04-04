Кремль оценил возможность помощи других стран в расследовании теракта в метро

Москва может обратиться за помощью в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга к зарубежным партнерам в случае необходимости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

«Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он также отметил, что правоохранительные органы рассматривают версию о том, что взрыв осуществил террорист-смертник, в числе прочих. «Это одна из версий, которая обсуждается, которая фигурирует», — заявил Песков, отвечая на вопрос, является ли она приоритетной для следователей.

Ранее в понедельник Песков заявил, что любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для президента. Он отметил, что сам факт того, что теракт был совершен в момент нахождения Владимира Путин в городе, «заставляет задуматься».

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту» петербургской подземки, сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По последним данным, число жертв теракта составляет до 14 человек.

