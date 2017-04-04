В Кремле назвали теракт в петербургском метро вызовом для президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом в том числе и для главы государства. Его слова во вторник, 4 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не воспринимают ли в Кремле произошедший в петербургском метро взрыв как личный вызов президенту.

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Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным на 4 апреля, число жертв теракта составляет до 14 человек.

Глава государства в этот день находился в Санкт-Петербурге. Когда стало известно о произошедшем, Владимир Путин уже закончил выступать на медиафоруме ОНФ и отправился в Константиновский дворец на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ближе к полуночи президент возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в метрополитене.