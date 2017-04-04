В вагоне взорванного поезда петербургского метро обнаружили останки террориста

Взрывное устройство в поезде метро Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

«Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические и генетические.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета, отметили в ведомстве.

Ранее 4 апреля стало известно, что количество погибших в результате теракта, совершенного в петербургском метро, возросло до 14 человек.

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«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 — на месте происшествия, и трое скончались в агонирующем состоянии — один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое — в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», — сказала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, на данный момент в стационаре находятся 49 человек.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Вторая бомба была обнаружена в бесхозной сумке на станции «Площадь Восстания». СВУ было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Сообщалось о розыске двух подозреваемых. В прессе назывались в качестве вероятного исполнителя теракта разные люди, среди которых гражданин Казахстана Максим Аришев и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В СКР предостерегли от публикации подобной информации. «Все достоверные данные о ходе и результатах предварительного расследования могут исходить только от официальных представителей ведомства. Преждевременное обнародование каких-либо сведений о лицах, причастных к совершению преступления, может навредить ходу расследования», — пояснили в ведомстве.