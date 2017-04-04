Аноним сообщил о бомбе на станции метро «Сенная площадь» в Петербурге

В Санкт-Петербурге аноним сообщил о минировании станции метро «Сенная площадь». Как сообщает «Фонтанка», звонок от неизвестного поступил в МЧС.

На место приехали машины скорой помощи и пожарные. Станцию закрыли.

Кроме того, утром 4 апреля студенты юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета на Васильевском острове были вынуждены покинуть здание. По предварительной информации, такие меры приняли из-за обнаружения бесхозного пакета в одной из аудиторий. Полицейские обходят все этажи.

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3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургской подземки произошел взрыв. Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По одной из версий, атаку мог совершить смертник.

Согласно последним официальным данным, число погибших — 14 человек, 49 находятся в больницах.