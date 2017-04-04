Взорванный в петербургском метро состав утилизируют

Взорванный поезд петербургского метро не подлежит восстановлению. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, сообщает РИА Новости.

«Состав будет утилизирован, его не восстановить», — отметил Гарюгин.

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В настоящее время поврежденный состав находится в депо «Автово».

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 40 пострадали. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося. По некоторым данным, исполнителем теракта был 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии.