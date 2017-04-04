Опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало на своем сайте список людей, пострадавших в результате взрыва в метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города.

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В списке значится 51 человек, в том числе четыре женщины, личности которых не установлены.

Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова, прибывшая в Петербург для координации помощи раненым, сообщила, что четверо из 11 пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, они доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По ее словам, тяжело пострадавших прооперировали. «Речь идет о миновзрывной травме, причем соответственно этот взорвавшийся элемент наполнен микроэлементами, поэтому при операции из тел пораженных вынимаются мелкие металлические частицы», — объяснила она.

Скворцова сообщила, что почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом, лица и головы.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв.

В результате погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.