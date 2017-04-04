Песков уточнил тему ночного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в состоявшемся телефонном разговоре обсуждали только произошедший в Санкт-Петербурге теракт. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и заявить о солидарности с российским народом», — сказал Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что детального обсуждения других вопросов в разговоре двух лидеров не было.

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В ночь на вторник президент США позвонил российскому лидеру, чтобы выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших «в результате варварского теракта», совершенного в петербургском метро.

Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность.

Как сообщает официальный сайт Кремля, президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща. Главы двух государств условились продолжать контакты.

Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным на 4 апреля, число жертв теракта составляет 14 человек.