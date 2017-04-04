Бомбу-огнетушитель на «Площади Восстания» нашел сотрудник петербургского метро

Замаскированное под огнетушитель взрывное устройство на станции петербургского метро «Площадь Восстания» обнаружил сотрудник подземки Альберт Сибирский. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, его слова приводит РИА Новости.

«Вчера за полчаса до взрыва была закладка взрывного устройства (...). Он [работник службы контроля метрополитена] вовремя оградил место, вызвал специалистов, и в результате этого был тоже предотвращен террористический акт», — сказал он.

Гарюгин добавил, что Сибирского представят к награде. Это же касается Александра Каверина, машиниста поезда, в вагоне которого произошел взрыв, и Нины Шмелевой, дежурной по станции «Технологический институт».

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Между тем РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает, что бомбу на «Площади Восстания» обезвредил сотрудник Росгвардии, решивший не ждать прибытия саперов. Данная информация проверяется, отмечает телеканал.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным на 4 апреля, число жертв теракта составляет до 14 человек.

По одной из версий, атаку мог совершить смертник. Вероятным исполнителем нападения мог быть 22-летний гражданин России, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.