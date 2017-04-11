Вступивших в экстремистские организации казахстанцев лишат гражданства

Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в экстремистские организации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Мир».

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет, автоматически лишается гражданства», — сказал глава государства. По его словам, это вынужденная мера.

Как отметил Назарбаев, в данный момент в рядах боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) насчитывается около 500-600 выходцев из Казахстана, всего из стран бывшего СССР к группировке присоединились порядка пяти тысяч человек. «Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — пояснил казахстанский лидер.

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Как сообщал телеканал «Атамекен», 6 марта депутаты мажилиса (парламента Казахстана) приняли поправки в Конституцию, прописав в пункте 2 статьи 19 норму о том, что лишение гражданства допускается по решению суда «за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан».

В декабре 2016 года в Казахстане Комитет национальной безопасности республики задержал 33 подозреваемых в экстремизме. Задержания проводились в рамках спецоперации по ликвидации ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».

В июне того же года Актюбинск подвергся атаке террористов, в результате нападения нескольких групп экстремистов погибли семь и пострадали 38 человек. Спецоперация по обезвреживанию террористов шла несколько дней.