В Казахстане задержали 33 подозреваемых в религиозном экстремизме

В Казахстане Комитет национальной безопасности республики (КНБ) задержал 33 подозреваемых в экстремизме. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба КНБ.

Как отмечается в сообщении, задержания проводились в рамках спецоперации по ликвидации ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Также сотрудники КНБ в ходе обысков обнаружили и изъяли печатные материалы, компакт-диски, компьютерную технику и крупные суммы денег.

В спецслужбе подчеркнули, что большинство задержанных начали давать признательные показания и изъявили желание сотрудничать со следствием.

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7 декабря сообщалось о задержании в Актюбинске (Актобе) членов преступной группировки, которые занимались «крышеванием» хищений нефти и являются приверженцами радикального исламизма. Тогда КНБ информировали, что в Актюбинской области «начата масштабная спецоперация по пресечению дея­тельности организованных пре­ступных групп, занимающихся хи­щением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов».

В июне Актюбинск подвергся атаке террористов, в результате нападения нескольких групп экстремистов погибли 7 и пострадали 38 человек. Спецоперация по обезвреживанию террористов шла несколько дней.