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Чувство глубокого клятвоприношения

Заставят ли присягать на верность России ее новых граждан

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Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Принимающих гражданство России могут обязать присягать на верность стране. Президент Владимир Путин попросил Госдуму подумать, как сделать процедуру принятия присяги обязательной для новых граждан. Кто в России обязан приносить клятву верности государству, кем может пополниться перечень этих лиц и чем это для них может обернуться — в материале «Ленты.ру».

Путин предложил ввести церемонию применения клятвы для тех, кто получает гражданство России, в ходе встречи со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 6 июня. «Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме гражданства РФ сообщает о себе недостоверные данные», — отметил глава государства.

Торжественное обещание, данное публично, позволит новым россиянам отчетливее понимать ответственность за это решение, подчеркнул он. Путин отметил, что хоть присяга и формальная, но все же «серьезная и основательная» процедура.

В очередь на присягу

По действующему законодательству присягу в России приносят судьи, прокуроры, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и глава государства. «Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — такие слова повторил Владимир Путин во время церемонии инаугурации в 2012 году.

Нарушение присяги само по себе наказания не влечет, в отличие от доказанной причастности к преступлению, которая попадает под ту же категорию. «Еще со времен Римского права нарушение клятвы или присяги означает расторжение достигнутого соглашения», — отмечает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

В феврале прошлого года российский президент предложил ввести обязательную присягу для всех государственных и муниципальных служащих — обещание служить интересам россиян, соблюдать законодательство, избегать личной заинтересованности и не допускать коррупционных действий. По замыслу, ее нарушение повлечет дисциплинарные последствия. Если соответствующий закон будет принят, церемонию присяги пройдут несколько сотен тысяч граждан, говорил министр труда и социального развития Максим Топилин. Российского премьера, его заместителей и министров нововведение не коснется — они госслужащими не являются.

Думская фракция «Справедливой России» в 2015 году предлагала, помимо членов кабмина, обязать приносить присягу и своих коллег — депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Справороссы апеллировали к историческому опыту: до 1917 года в России присягу приносили члены Государственного Совета. Однако соответствующий законопроект нижняя палата парламента отклонила.

Звучала в парламенте и идея ввести присягу для лиц, претендующих на российское гражданство. С предложением разработать соответствующие поправки выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в декабре 2015 года на фоне наплыва украинских беженцев. «Если мы хотим, чтобы россиянами становились только те иностранцы, которые уважают Россию, ее уклад и ценности, хотят трудиться на благо нашей страны, защищать ее суверенитет, может быть, есть смысл получать от них юридическое подтверждение искренности этих намерений», — поясняла она. До разработки документа, однако, дело не дошло.

Подсмотреть у иностранцев

Вячеслав Володин пообещал, что Госдума предложит главе государства на согласование текст присяги. Для этого депутаты, в частности, изучат международную практику, пообещал он. Сейчас процедура клятвы верности стране существует, например, в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Во всех странах она обставлена по-разному: где-то необходимо произнести торжественную речь, а где-то достаточно просто подписать необходимые бумаги. Все устные обязательства при принятии гражданства или подданства делятся на две категории: клятвы верности и декларацию лояльности. Клятва куда более распространена, ее текст и даже смысл различаются от страны к стране: так, в монархиях зачастую она содержит присягу суверену.

Подданные Соединенного Королевства, к примеру, одновременно приносят клятву верности и произносят декларацию лояльности. «Я, имярек, клянусь именем Господа Всемогущего, что, становясь британским гражданином, я буду предан и сохраню непреложную верность Ее Величеству королеве Елизавете II, ее потомкам и наследникам, в соответствии с законом».

Если по каким-либо причинам человек не может или не хочет клясться Господом, он может сделать торжественное заявление. Текст аналогичен клятве, лишь вместо «клянусь именем Господа Всемогущего» произносится «торжественно, искренне и честно объявляю и подтверждаю». Завершается церемония декларацией лояльности, которая является обязательной с 2004 года: «Я сохраню лояльность Соединенному Королевству и буду уважать его права и свободы. Я буду поддерживать его демократические ценности. Я буду верно блюсти его законы и выполнять свой долг и свои обязательства как британский гражданин». Схожая церемония существует во многих бывших британских колониях и доминионах, где королева до сих пор номинально является главой государства.

Не менее торжественна и церемония принесения клятвы в США. Там текст куда подробнее: «Настоящим я клятвенно заверяю, что абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному королю, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до сего дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить США; что я с оружием в руках буду сражаться на стороне Соединенных Штатов, когда этого потребует от меня закон; что я буду нести нестроевую службу в Вооруженных силах США, когда этого потребует закон; что я буду выполнять гражданскую работу, когда этого потребует закон; и что я приношу эту присягу по собственному желанию, без задних мыслей или намерения уклониться от ее исполнения. Да поможет мне Бог».

Каким может быть текст клятвы для новых российских граждан? Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский еще в 2015 году предлагал следующий вариант: «Я, имярек, принимаю решение стать гражданином РФ и делаю это с полным осознанием своего шага. Я считаю себя неотъемлемой частью государства и народов России, принимаю обязанность знать и соблюдать все положения Конституции Российской Федерации, защищать интересы и безопасность страны, гражданином которой становлюсь». Сенатор подчеркивал, что текст не должен быть сложным, но у вступающего в гражданство он должен отлетать от зубов.

Отсеять достойных новобранцев

Разработка клятвы верности стране — оправданная мера, тем более что она уже применяется во многих странах, считает первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов. По его словам, если соответствующее политическое решение будет принято, прописать такую норму в законодательстве можно в кратчайшие сроки.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, предложение сделать обязательной присягу при вступлении в гражданство сейчас актуально как никогда. «Вопросы гражданства становятся все более острыми, — говорит он. — Они связаны и с политикой поддержки соотечественников и одновременно борьбой с терроризмом и экстремизмом». С одной стороны, власти стараются упростить получение гражданства для соотечественников, а с другой — из ближайшего зарубежья, где проживает большая их часть, на территорию России приезжают террористы.

Депутат Емельянов напомнил, что сейчас рассмотрение в Госдуме проходит пакет законопроектов, позволяющий отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность. «Присяга — это важный квалификационный признак, который позволяет в будущем судить о том, солгал тот или иной новообращенец в российское гражданство или он искренне, отказавшись от прежнего гражданства, стал россиянином», — подчеркивает он.

Парламентарий не исключает, что нарушение присяги может повлечь аннулирование гражданства: «При большом желании благодаря этой норме можно прописать механизм аннулирования гражданства, а с точки зрения конституции, при определенном ее истолковании — это очень важные слова — оно может быть признано конституционным».

Российский лидер призывает законодателей быть осторожнее с изменениями закона о гражданстве. Говоря о поправках, позволяющих отменить решение о предоставлении гражданства за терроризм, он призвал Госдуму не торопиться и посоветоваться с Конституционным судом.

Екатерина Кориненко
Алексей Куприянов

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