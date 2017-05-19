Госдума одобрила нормы об отзыве гражданства у террористов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 мая.

Согласно документам, основанием для отмены решения о предоставлении гражданства может стать вступивший в силу обвинительный приговор за преступления экстремистской направленности. Кроме того, законодатели предлагают обязать суды направлять копии обвинительного приговора по делам о терроризме в органы, ответственные за предоставление гражданства.

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Принятый парламентариями вариант поправок в закон «О гражданстве РФ» был зарегистрирован в думской базе законопроектов 21 апреля. Помимо лидеров фракций, под ним подписались спикер Думы Вячеслав Володин, его замы Иван Мельников и Ирина Яровая.

Первая версия проекта закона, внесенная на рассмотрение нижней палаты 19 апреля, была отозвана из-за пункта о возможности лишения человека гражданства.

О возможной отмене решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму, в апреле заявил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что такие решения могут приниматься только после судебных разбирательств.