В Госдуму снова внесли законопроект об отзыве гражданства у террористов

В Госдуму повторно внесен законопроект, позволяющий отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность. Отредактированный документ зарегистрирован в думской электронной базе данных в пятницу, 21 апреля.

Под документом, помимо авторов его первой версии, подписались спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его заместители Иван Мельников и Ирина Яровая, а также глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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«Принятие федерального закона позволит эффективно реализовать принцип несовместимости приобретения статуса гражданина России с осуществлением террористической и экстремистской деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Предыдущая версия проекта закона была внесена в Госдуму лидерами фракций 18 апреля, однако через два дня документ был отозван для доработки. Нарекания, в частности, вызвал пункт законопроекта, касающийся возможности лишения человека гражданства. Отредактированный документ предполагает отмену решения о предоставлении гражданства мигрантам, а не лишение гражданства по праву рождения.

«Даже термина "лишен" нет, есть "отмена" только гражданства. Только тот, кто его приобрел либо по подложным документам, либо предоставив ложные сведения», — пояснил Павел Крашенинников в комментарии РИА Новости.

О возможной отмене решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму, в апреле заявил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что такие решения могут приниматься только после судебных разбирательств.