Из Госдумы отозвали законопроект о лишении гражданства за терроризм

Законопроект, предлагающий лишать российского гражданства за террористическую деятельность, отозвали из Госдумы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает Русская служба «Би-би-си». Также с сайта нижней палаты парламента была удалена информация о соответствующем документе.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев пояснил, что отзыв объясняется корректировкой прописанных в законопроекте норм. «Смысл останется тот же. Но гражданства, согласно документу, не будут лишать тех, кто получил его по праву рождения. Норма коснется тех, кто получил его позднее, мигрантов», — заметил Лебедев. Он пояснил, что через некоторое время законопроект внесут повторно, и он появится в базе данных под прежним номером.

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Подобный проект закона 18 апреля в Госдуму внесли лидеры четырех парламентских партий.

О возможной отмене решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму, ранее в апреле заявил президент России Владимир Путин. Позднее пресс-секретарь главы государства пояснил, что делаться это будет в результате судебного рассмотрения.

Зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров допустил, что террористам безразлично, гражданами какой страны они являются, «учитывая миграционную ситуацию на границах».