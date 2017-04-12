В Кремле пояснили слова Путина о возможном лишении террористов гражданства

Лица, уличенные в террористической деятельности, могут быть лишены российского гражданства в результате судебного рассмотрения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 12 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который в интервью телеканалу «Мир 24» допустил отмену решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму.

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«В этом интервью поднималась эта тема, потому что она чрезвычайно актуальна в целом для стран СНГ, вызывает большой общественный интерес во многих странах. И президент пояснил, что в целом мы по нашей конституции не можем никого лишать гражданства», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, не рассматривает ли Кремль расширение этой идеи до лишения гражданства всех, присоединившихся к террористическим организациям.

Ранее в среду зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров высказал предположение, что террористам безразлично, гражданами какой страны они являются, «учитывая миграционную ситуацию на границах».

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, пострадали более 50. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Предполагаемый исполнитель теракта — 22-летний Акбаржон Джалилов — до получения российского гражданства в 2011 году вместе с семьей жил в киргизском городе Оше.