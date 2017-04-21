Законопроект об отзыве гражданства у террористов доработают

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступит соавтором новой, доработанной версии законопроекта об отзыве российского гражданства у осужденных террористов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает ТАСС.

Обновленный документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты 21 апреля.

По словам спикера, свои подписи под ним, наряду с авторами первой редакции (лидерами всех четырех думских фракций), поставят первый вице-спикеры Иван Мельников, Ирина Яровая и председатель профильного комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Володин отметил, что в новой версии документа будут скорректированы противоречия конституции.

«То, о чем вы говорите (проверка на конституционность — прим. «Ленты.ру»), мы также в ходе обсуждения уже новой редакции законопроекта проработали и исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства», — пояснил он.

Об отзыве документа сообщалось накануне. Вице-спикер ГД Игорь Лебедев объяснял этот шаг необходимостью корректировки прописанных в законопроекте норм. «Смысл останется тот же. Но гражданства, согласно документу, не будут лишать тех, кто получил его по праву рождения. Норма коснется тех, кто получил его позднее, мигрантов», — сказал он.

О возможной отмене решений о предоставлении гражданства лицам, причастным к терроризму, в апреле заявил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что делаться это будет в результате судебного рассмотрения.