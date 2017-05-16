В Госдуме поддержали проекты законов об отзыве гражданства у террористов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 мая.

Предполагается, что нижняя палата парламента рассмотрит его на пленарном заседании 19 мая, отмечает агентство.

Согласно законопроектам, основанием для отмены решения о предоставлении подданства может стать вступивший в силу обвинительный приговор за преступления экстремистской направленности.

Материалы по теме Спокойное время закончилось Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы

По словам одного из авторов документов, председателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, предложенные поправки призваны снизить террористические угрозы.

Первая версия проекта закона, разработанная лидерами думский фракций, была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 19 апреля, однако была отозвана через два дня для доработки. Нарекания, в частности, вызвал пункт о возможности лишения человека гражданства.

Второй вариант поправок в закон «О гражданстве РФ» был внесен в нижнюю палату парламента 21 апреля. Помимо лидеров фракций, под ним подписались спикер Думы Вячеслав Володин, его замы Иван Мельников и Ирина Яровая. Дополнительно к нему разработан документ с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс России. В частности, законодатели предлагают обязать суды направлять копии обвинительного приговора по делам террористической направленности в органы, ответственные за предоставление гражданства.

