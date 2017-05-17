Володин отчитал депутатов за испорченный президентский законопроект

Госдума сняла с рассмотрения президентский законопроект об упрощенном получении гражданства для детей, у которых один из родителей является гражданином России. За это решение на пленарном заседании проголосовали 333 депутата, против — 45, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уважаемые коллеги, давайте исходить из того, что это наша вина, мы с вами законодательную инициативу, которая имела концепцию, взяли и изменили до неузнаваемости», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что за разработку аналогичного документа «с чистого листа» выступил полпред президента в Думе Гарри Минх.

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Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) возмутился решением снять законопроект, заявив, что это вызовет непонимание у соотечественников: «Весь мир завтра узнает, что мы сняли этот нужный закон». Володин в свою очередь напомнил, что это произошло из-за ошибки депутатов Госдумы прошлого созыва, вовремя не выполнивших требование Совфеда.

Замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») в свою очередь отметил, что соотечественники, проживающие за рубежом, действительно давно просят упростить процедуру получения гражданства для детей от смешанной браков, однако это не причина, чтобы принимать противоречащий конституции законопроект.

17 февраля Затулин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий предоставлять российское гражданство детям от смешанных браков без учета мнения родителя-иностранца. Аналогичные поправки прописаны в отношении усыновителей.

Президентский проект поправок в закон «О гражданстве РФ» был внесен на рассмотрение Госдумы в 2012 году. Он был принят во всех чтениях, однако Совет Федерации отклонил документ из-за внесенных депутатами поправок, изменивших концепцию изначального проекта, пояснила член комитета по госстроительству и законодательству Татьяна Касаева. В частности, речь шла о пункте, обязывающем ребенка из смешанной семьи по достижению совершеннолетия выбрать одно гражданство.