Никиту Михалкова пригласили поработать над клятвой при приеме в гражданство РФ

Работать над составлением текста присяги при приеме в российское гражданство пригласили кинорежиссера Никиту Михалкова, омбудсмена Татьяну Москалькову, главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова и ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргариту Русецкую. Об этом ТАСС рассказали в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

«В четверг, 15 июня, в Государственной Думе состоится заседание рабочей группы по подготовке текста присяги при приобретении гражданства РФ», — отметили в комитете.

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Руководить рабочей группой будет вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. Ответственным секретарем назначен председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее Крашенинников заявлял, что текст присяги может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам депутата, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Для работы на текстом в нижней палате парламента была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

Свои варианты уже представили лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов.