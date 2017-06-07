Жириновский и Зюганов предложили варианты присяги на верность России

Лидеры двух думских фракций одобрили идею о принесении клятвы при вступление в гражданство России и предложили свои варианты текста. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС.

«Я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын», — так начинается текст присяги, предложенный председателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

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В нем также содержится фраза: «И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в этой связи напомнил, что вступающие в ряды пионеров тоже дают клятву. «Прекрасная клятва — любить Родину, защищать ее, гордиться своей страной, историей», — указал политик.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. В связи с этим в нижней палате парламента была создана рабочая группа по созданию текста присяги, в которую вошли представители всех фракций.