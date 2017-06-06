Присягу для новых граждан России сочли способом защититься от террористов

Идея обязать получающих гражданство России мигрантов присягать на верность стране в нынешних условиях оправдана, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 6 июня.

«Это предложение (о введении присяги для вступающих в гражданство — прим. «Ленты.ру») связано исключительно с тем, что вопросы гражданства становятся все более острыми. Они связаны и с политикой поддержки соотечественников, и одновременно с борьбой с терроризмом и экстремизмом», — отметил депутат.

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Он напомнил, что некоторые теракты на территории России совершались выходцами из ближнего зарубежья, которые претендуют на российское гражданство или уже получили его.

Процедура присяги может стать квалификационным признаком, который позволит «в будущем судить о том, солгал ли новообращенец», пообещав исполнять законодательство страны и уважать его традиции, добавил Затулин.

Ранее во вторник первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательства Михаил Емельянов в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что подготовка соответствующих поправок в случае необходимости не займет много времени.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать приносить присягу или клятву на верность тех, кто получает гражданство России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что нижняя палата парламента изучит опыт других стран и представит свой вариант текста присяги.

В мае был принят в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих отменять решение о предоставлении гражданства за террористическую деятельность.