В Госдуме определились с текстом клятвы для новых граждан России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги, произносимой при принятии российского гражданства. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 4 июля.

Текст клятвы включен в качестве поправки ко второму чтению законопроекта об отзыве гражданства у лиц, осужденных за терроризм.

«Было поручение президента [России Владимира Путина] по поводу присяги. Вчера окончательный вариант присяги был подписан всеми руководителями фракций», — сказал глава профильного комитета Павел Крашенинников.

По его словам, нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во втором чтении на пленарном заседании 12 июля.

Как пишет «Интерфакс», текст клятвы для иностранцев, принимающих гражданство России, звучит следующим образом: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость РФ; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

30 июня вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников заявил, что думские фракции смогли прийти к консенсусу в этом вопросе. В специальную рабочую группу, созданную в Госдуме, поступило более 90 вариантов.

В начале июня президент России предложил депутатам проработать возможность принятия поправок, которые обяжут новых граждан России приносить клятву или присягу.

В мае был принят в первом чтении пакет законопроектов, позволяющих отменять решение о предоставлении гражданства за террористическую деятельность.

