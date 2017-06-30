Думские партии согласовали вариант клятвы для новых граждан России

Фракции Госдумы сошлись во мнении относительно текста присяги для вступления в российское гражданство. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ) в пятницу, 30 июня, передает РИА Новости.

«Сегодняшнее совещание у председателя Госдумы Вячеслава Володина было посвящено сближению позиций фракций, поиску консенсуса. Считаю, мы на такой "общий знаменатель" успешно вышли», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что у всех участвующих в разработке клятвы было свое мнение о том, что в ней должно быть прописано, а что — нет. По итогам совещания удалось принять черновой вариант, который устроил все стороны, отметил Мельников.

«Там заложена гражданственная риторика, никто не будет вынужден поступаться политическими или иными убеждениями, — отметил он. — Любой, кто любит Россию, такой текст сможет читать с высоко поднятой головой». Вице-спикер также добавил, что обсуждение еще не завершено.

Ранее в пятницу первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов представил предварительный текст присяги. Звучит он следующим образом: «Я [ФИО], добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

В начале июня президент Владимир Путин предложил Госдуме проработать возможность принятия поправок, которые обяжут новых граждан России приносить клятву или присягу. В нижней палате парламента была создана специальная рабочая группа, которой поручено подготовить соответствующие поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении российского гражданства для террористов.