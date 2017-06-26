Госдуме предложили более 90 вариантов текста присяги для новых граждан России

Рабочая группа Госдумы, отвечающая за подготовку текста присяги для вступающих в российское гражданство, получила 93 варианта текста клятвы. Об этом сообщил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости в понедельник, 26 июня.

Авторами выступили рядовые россияне, предприниматели и депутаты ГД, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В итоге из всех вариантов было отобрано десять, исходя из предъявляемых требований: текст должен быть торжественным, но при этом лаконичным. «Дальше будем выбирать три-четыре, может два, а в итоге на рассмотрение Думы мы будем выносить один», — отметил Крашенинников.

6 июня президент России Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу. Инициативу поддержали председатель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Они представили свои варианты присяги.

В нижней палате была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех думских фракций. Депутаты должны подготовить текст присяги в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении российского гражданства для террористов. Документ планируется рассмотреть в нижней палате парламента в начале июля.